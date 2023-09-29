أشرف عبد الباقي يروج لمسلسله الجديد جولة أخيرة: مع صاحبي الجدع أحمد السقا

قام الفنان أشرف عبد الباقي بالترويج لمسلسله الجديد" جولة أخيرة".

حيث نشر صور له من كواليس العمل، تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معلقا: "انتظرونا قريباً إن شاء الله مسلسل (جولة أخيرة)، مع صاحبي الجدع جداً أحمد السقا".

ظهر أشرف عبد الباقي في "لوك" مختلف تماما لم يعتاده جمهوره من قبل، حيث اكتست ملامحه بالجدية، وظهر بشارب وذقن، وفي إحدى الصور وضع يديه على كتف الفنان أحمد السقا وفي الخلفية ظهرت حلبة مصارعة.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، سحر رامي، علي صبحي، رشدي الشامي، حنان سليمان، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، وتظهر الفنانة حنان مطاوع ضيفة شرف خلال أحداث المسلسل، وهو من تأليف محمد ندا، وإخراج مريم أحمدي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يدعى يحيى، يدرس الطب بناء على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلما يحاول تحقيقه.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جولة أخيرة على إحدى المنصات الإلكترونية.

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