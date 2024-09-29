مصطفى بكري: توازن السياسة المصرية لا يعني الحياد

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال حفل تخريج دفعة أكاديمية الشرطة على أن السياسة المصرية متوازنة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أن هذا التوازن لا يعني الحياد، بل يشمل السعي للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، بما يساهم في زيادة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن هناك مخططًا جديدًا في المنطقة، وحرب لا تبقي ولا تذر في الساحة اللبنانية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث على عزمه على تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

ولفت إلى تصريح المرشح الرئاسي الأمريكي والرئيس السابق دونالد ترامب على أن دولة إسرائيل لديها مساحة صغيرة، ومن الضروري أن تتوسع.

ونوه بأن نتنياهو يتحدث على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال، وبأن هذه الدولة هي الوطن القومي لليهود وليس فقط للإسرائيلين.

وأفاد بكري، بأن نتنياهو يريد أن تتوسع دولة الاحتلال إلى الحدود التوارتية.