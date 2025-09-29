كنيسة سان مارك في مصر تحتفل بيوبيل المرضى وكبار السن

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس الاحتفال بيوبيل المرضى، وكبار السن، وذوي الهمم، والعاملين بالصحة، والمتطوعين لخدمتهم، وذلك بكاتدرائية سان مارك، بشبرا.

وشارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والأخويات، والجمعيات، والأنشطة الكنسية التي تخدم المحتفى بهم.

وتضمن اليوم التعريف بالقديس كارلو أكوتيس الحاضر من خلال زخائره، والاحتفال بصلاة القداس الإلهي، الذي تضمن منح سر مسحة المرضى لجميع الحضور، وكذلك البركة الرسولية مصحوبة بالغفران الكامل.

كما تضمن حفل تكريم جميع المشاركين الذي يقومون بهذه الخدمة، المليئة بالمحبة والرحمة، إذ أعربت المطرانية اللاتينية بمصر عن شكرها لجميع أعضاء لجنتي اليوبيل، والشباب، الذين ساهموا في إعداد اليوم، لما بذلوه من مجهودات كبيرة.