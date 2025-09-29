يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الأربعاء والخميس ١ و٢ من أكتوبر ٢٠٢٥، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية.

وخلال جلسة الأربعاء، يتم عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

كما يتم الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شأن المواد محل الاعتراض.

كان قد وجه مجلس النواب الدعوة لمدبولي لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (١٧٧) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن. ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى "اللجنة العامة".

أما الجلسة العامة الخميس؛ تناقش تقــرير اللجنة العامة عـــن رسالة رئيـــس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.