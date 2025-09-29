القسام وسرايا القدس تعلنان عن 3 عمليات ضد قوات إسرائيلية بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت المقاومة الفلسطينية، عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل عدوانها مع توسيع التقدم البري في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا أمس من دك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

فيما أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها تمكنهوا من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ MK84 من مخلفات الاحتلال -مجهز مسبقًا- بمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة، وذلك يوم السبت الماضي.

وأضافت السرايا أن مقاتليها رصدوا هبوط طيران الاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى من المكان.

وفي بيان آخر، أفادت سرايا القدس بأن قوة خاصة من مقاتليها اشتبكت مع قوة إسرائيلية محمولة بجيبات همر ظهر السبت الماضي في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأوضحت أن مقاتليها حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوة الإسرائيلية.

فيما اقتربت الدبابات الإسرائيلية من قلب مدينة غزة اليوم الاثنين، مواصِلة الهجوم البري قبل ساعات من المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألمح إلى انفراجة دبلوماسية في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.