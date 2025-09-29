وزير الدفاع الألماني: روسيا تشكل تهديدا متزايدا لحلف الناتو

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تكثيف جهودهم في مجال الدفاع الجوي في ضوء التهديدات الروسية.

وفي منتدى وارسو الأمني، قال الوزير، في العاصمة البولندية، اليوم الاثنين في إشارة إلى تزايد انتهاكات المجال الجوي من جانب روسيا: "روسيا تشكل تهديدا متزايدا لحلف الناتو".

وأضاف بيستوريوس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول استفزاز الناتو وإظهار نقاط ضعف الحلف، محذرا من الوقوع في فخ التصعيد المستمر الذي ينصبه بوتين، مضيفا أن الوحدة ووضوح الإجراءات عند الرد والتعاون أمر ضروري.

وقال: "سنواصل جهودنا لتعزيز دفاعنا الجوي".

وتحدث بيستوريوس، خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى عن مستقبل أوكرانيا الأوروبي، مشددا على أهمية زيادة التعاون مع قطاع صناعة الأسلحة الأوكرانية، موضحا أن هذا هو أفضل ضمان أمني لأوكرانيا حاليا.