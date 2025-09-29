استشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

استشهد 23 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن 5 مواطنين استشهدوا، جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى المجلس الطبي الفلسطيني الذي يؤوي نازحين في منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة، لافتة إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فجر اليوم.

وذكرت أن قوات الاحتلال فجّرت عددا من المجنزرات المفخخة المحملة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة، كما نفذت عمليات نسف في محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة.

ووفق الوكالة، أسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية كواد كوبتر أكثر من 50 قنبلة متفجرة فجرا على منازل متفرقة في مدينة غزة، تركزت في منطقتي السامر والخدمة العامة.