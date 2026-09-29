 الكرملين: اتهامات إستونيا لروسيا بالضلوع في هجوم حريق متعمد لا أساس لها من الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: اتهامات إستونيا لروسيا بالضلوع في هجوم حريق متعمد لا أساس لها من الصحة

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 2:12 م

رفض الكرملين اتهامات السلطات الإستونية بضلوع روسيا في هجوم إضرام حريق متعمد استهدف منشأة عسكرية في إستونيا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

ووصف بيسكوف الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"غير مسؤولة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على بيان لمسؤول إستوني أفاد بأن روسيا تقف وراء هجوم إضرام حريق متعمد استهدف شركة دفاعية.

وقال بيسكوف إن "هذه التصريحات لا تمت للواقع بصلة، وتفتقر إلى أي دليل. وبناء على ذلك، لا يمكننا ولن نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


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