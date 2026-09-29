أثار رافينيا، نجم برشلونة ومنتخب البرازيل، حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الكتالوني، بعدما اضطر إلى مغادرة مواجهة منتخب بلاده أمام أستراليا، بسبب شعوره بانزعاج عضلي.

وشارك رافينيا أساسيًا مع البرازيل في المباراة الودية أمام أستراليا، وتمكن من تسجيل هدف خلال الشوط الأول، قبل أن يغادر أرض الملعب بين شوطي اللقاء بعد شعوره بآلام عضلية.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن استبدال رافينيا جاء نتيجة شعوره بانزعاج عضلي، مؤكدًا أن مزيدًا من التفاصيل بشأن حالة اللاعب سيتم الكشف عنها عقب انتهاء المباراة.

ومن المنتظر أن يخضع نجم برشلونة لفحوصات طبية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، إلى جانب معرفة فترة غيابه المحتملة عن الملاعب.

وتترقب جماهير برشلونة نتائج الفحوصات الطبية، في ظل أهمية رافينيا ضمن حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.