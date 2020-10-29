محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة الشوارع المحيطة بمتحف المركبات الملكية تمهيدا لافتتاحه

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بمتحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا خاصة الإنارة والتشجير ومراجعة دهان البلدورات والأرصفة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع وزارة الآثار محيط متحف المركبات الملكية الذي سيتم افتتاحه قريبًا.

ويضم المتحف مجموعة من المقتنيات من أبرزها العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع والتي ترجع إلى فترة حُكم أسرة محمد علي في مصر ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، إلى جانب مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تاريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.