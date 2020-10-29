رئيس ديوان المستشارية بألمانيا يدافع عن الإجراءات المقررة لمكافحة كورونا

دافع رئيس ديوان المستشارية بألمانيا هلجه براون، عن الإجراءات الجذرية التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والولايات لشهر نوفمبر القادم لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال بروان، اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا: "يتعين علينا بصفتنا الأوساط السياسية المضي قدما بإصدار إشارة واضحة، لأن اتخاذ إجراء بشكل مبكر يتيح لنا في النهاية التصرف بشكل أكثر لطفا".

وأكد السياسي الألماني البارز، أن الإجراءات ضرورية ونسبية من أجل الحماية من الأمراض، وكذلك أيضا للحيلولة دون حدوث حالات ركود اقتصادي هائلة، في حال مواجهة وضع مفعم بالأعباء.

وساند رئيس ديوان المستشارية، إغلاق المطاعم المثير للجدل، وقال: "يتعين علينا بالطبع تحديد الأوليات".

وأوضح أن هناك مساعٍ للإبقاء على المدارس والتعليم والجزء الأكبر من الحرف اليدوية والأعمال المتوسطة الحجم والاقتصاد بشكل كامل، ولكنه أكد على ضرورة تقليل الاتصال.

يذكر أن الحكومة الألمانية والولايات، اتفقتا أمس الأربعاء على الإجراءات الأكثر صرامة منذ الربيع الماضي، ومن المقرر إغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح طوال شهرنوفمبر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وخلال هذه الفترة يتم السماح بلقاءات خاصة بين الأشخاص في إطار أعداد قليلة فحسب، ومن المقرر أن تظل تجارة التجزئة مفتوحة.