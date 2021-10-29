قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ طريق الكباش يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بمسافة 2700 متر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أنّ الطريق الذي يربط بين المنطقتين حاليًّا يسمى طريق أبو الهول، بمعنى أنّ الجسم أسد والرأس آدمية، بينما الاسم السياحي هو طريق الكباش.

وأشار إلى أنّ هذا الطريق هو أقدم طريق عرفته البشرية، إذ يُقدّر عمره بثلاثة آلاف سنة، موضحًا أن الأعمال على الطريق بدأت في 2007، لإزالة بعض المنازل والعشوائيات والحدائق، ثم توقف العمل في 2011.

ولفت إلى أنّه تم استئناف العمل في 2017، مؤكّدًا أنّه تم الانتهاء بالكامل من الكشف عن هذا الطريق الذي سيحول الأقصر إلى متحف مفتوح، وستكون قبلة للزائرين والسائحين المصريين والعرب والأجانب.

وأوضح أنّ أعمال الترميم تجري على قدم وساق، كما أنّ أعمال البروفات مستمرة طوال الوقت، مؤكّدًا أن الاحتفالية ستبهر العالم كما حدث في موكب نقل المومياوات الملكية.

وشدّد وزيري، على أنّ الأقصر هي أهم مدينة أثرية سياحية على مستوى العالم.