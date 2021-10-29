 مصادر لوكالة الأنباء الألمانية: المرشح لخلافة ميركل لا يريد قيادة حزبه الاشتراكي الديمقراطي - بوابة الشروق
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مصادر لوكالة الأنباء الألمانية: المرشح لخلافة ميركل لا يريد قيادة حزبه الاشتراكي الديمقراطي

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
روما/برلين (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:21 م
لا يعتزم مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في ألمانيا، أولاف شولتس، خلافة نوربرت فالتر-بوريانس في رئاسة الحزب، حسبما ذكرت مصادر من الحزب اليوم الجمعة.

وكان فالتر-بوريانس أعلن عزمه عدم الترشح مجددا لقيادة الحزب، وقال في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية تنشرها في عددها غدا السبت إنه لا يعتزم الترشح مجددا لرئاسة الحزب خلال المؤتمر العام المقرر في ديسمبر المقبل.

وأكدت متحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن فالتر-بوريانس لن يترشح مرة أخرى.

وشارك شولتس، بصفته وزير مالية ألمانيا في الحكومة المنتهية ولايتها، في اجتماع لمجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن فالتر-بوريانس يقود الحزب مع الرئيسة المشاركة زاسكيا إيسكن منذ عام 2019. ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر العام للحزب خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر المقبل.

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