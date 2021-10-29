انطلاق الحملة القومية لمجابهة زواج الأطفال «حقها تعيش سنها»

انطلقت، اليوم الجمعة، بمحافظة الغربية، الحملة القومية لمجابهة زواج الأطفال تحت شعار «حقها تعيش سنها»، والتى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتربية والتعليم، والصحة، و قطاع تنظيم الأسرة، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والكنيسة، ووحدة السكان، ومحو الأمية بقرية تفهنا العزب مركز زفتى.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان اليوم، أن زواج القاصرات يحرمهن من طفولتهن ويعد اعتداء على الكرامة الإنسانية، فهو جريمة مكتملة الأركان؛ حيث إن الطفلة لا تزال تحتاج لمن يرعاها وليس لديها القدرة على رعاية أطفال آخرين أو تكوين أسرة، موضحا أن زواج القاصرات غالبا ما يحرمهن من إكمال دراستهن ويعرضهن للعديد من المشاكل الصحية والنفسية التى بدورها قد تفرض أعباءً اقتصادية واجتماعية فادحة على المستوى الوطنى وعلى جهود التنمية التى تنتهجها الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



وخلال اليوم الأول، استهدفت الحملة ١٠٥ مواطنين؛ حيث قام محمد سعيد مسئول وحدة حماية الطفل بالمحافظة وسمر حسن من المجلس القومى للطفولة والأمومة بتوعية المواطنين بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية على الفتيات، كونه انتهاكا صارخا لهن ويعرض حياتهن للخطر، كما أنه عائق من عوائق تنمية الأسرة والمجتمع لما له من نهايات لا تحمد عقباها.



من جهة أخرى أشار محافظ الغربية إلى أن حملة «لسه نوارة» يتم تنفيذها فى ١١ محافظة على مستوى الجمهورية وهى (الغربية، والشرقية، والقليوبية، والجيزة، والمنوفية، والدقهلية، والبحيرة، وسوهاج، وقنا، وأسيوط والمنيا)، كما أنه من المقرر استئناف فعاليات الحملة بقريتى تفهنا العزب ونهطاى بمركز زفتى حتى ٣١ أكتوبر الجارى.