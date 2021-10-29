إحصائية: 20 ألف شخص لقوا حتفهم بحوادث طرق بأمريكا خلال النصف الأول لعام 2021

كشفت إحصائية حديثة النقاب عن أن 20 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة حوادث تصادم على الطرق خلال النصف الأول من عام 2021.

وبينت الإحصائية - الصادرة عن إدارة سلامة المرور على الطرق الوطنية السريعة بالولايات المتحدة - أن هناك زيادة تصل إلى نحو 18% في تلك الحوادث عن نظيرتها في عام 2021.

وتعد هذه الأعداد هي الأعلى بالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث تصادم على الطرق السريعة بالولايات المتحدة ، والتي بدأ تسجيل بعضها عام 2006.

ووصف بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي تلك الأعداد بأنها تجعل الموقف الراهن بمثابة أزمة حقيقية.