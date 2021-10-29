 إحصائية: 20 ألف شخص لقوا حتفهم بحوادث طرق بأمريكا خلال النصف الأول لعام 2021 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحصائية: 20 ألف شخص لقوا حتفهم بحوادث طرق بأمريكا خلال النصف الأول لعام 2021

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:47 ص

كشفت إحصائية حديثة النقاب عن أن 20 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة حوادث تصادم على الطرق خلال النصف الأول من عام 2021.
وبينت الإحصائية - الصادرة عن إدارة سلامة المرور على الطرق الوطنية السريعة بالولايات المتحدة - أن هناك زيادة تصل إلى نحو 18% في تلك الحوادث عن نظيرتها في عام 2021.
وتعد هذه الأعداد هي الأعلى بالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث تصادم على الطرق السريعة بالولايات المتحدة ، والتي بدأ تسجيل بعضها عام 2006.
ووصف بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي تلك الأعداد بأنها تجعل الموقف الراهن بمثابة أزمة حقيقية.


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