فنون شعبية وموسيقى عربية في افتتاح مهرجان طنطا الدولي للشعر

شهد المسرح الثقافي لمدينة طنطا، حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان طنطا الدولي للشعر، والذي تستمر فعالياته برئاسة الشاعر محمود شرف حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وشهدت جلسات المهرجان، توافد الشعراء والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية، ومنهم محمد حمدي رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والأديب جابر سركيس مدير الإدارة العامة لثقافة الغربية.



وبدأت فعاليات الافتتاح بديفيليه لاستقبال المشاركين وضيوف المهرجان، وقدمت فرقة قصر ثقافة غزل المحلة للفنون الشعبية فاصلا منوعا من الرقصات والتابلوهات الاستعراضية، عكست من خلالها الطابع التراثي لمحافظة الغربية.



وتفقد ضيوف المهرجان جناح معرض الفنون التشكيلية بالمركز، قبل أن يعزف السلام الجمهوري إيذانا ببداية فقرات المهرجان، والتي شهدت كلمة ترحيب بضيوف المهرجان من الشاعر والإعلامي محمود شرف رئيس المهرجان.



وألقى الدكتور أسامة البحيري، كلمته نيابة عن رئيس جامعة طنطا، والتي أكد فيها على رسالة المهرجان لإقامة وطن للجمال، موضحا أن كل من يشارك في فعاليات المهرجان سوف يجد الشعر منثورا خلال أيامه الأربعة في المدارس، والجامعات، والأندية.



ومن جهته، أشار محمد حمدي رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، إلى أن الدورة الحالية للمهرجان هي دورة استثنائية، بعد حالة الركود التي أصابت الحركة الثقافية في كل بلدان العالم نظرا لانتشار جائحة كورونا.



واختتم الحفل بفاصل لفرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين، والتي قدمت أغنيات زمن الطرب الأصيل، ومن بينها رائعة كوكب الشرق أم كلثوم "للصبر حدود"، قبل أن تعتلي فرقة مواهب باليه المركز الثقافي المسرح لتقديم فقرة باليه، حازت على إعجاب وتصفيق الحاضرين.



ويذكر أن فعاليات المهرجان في دورته الثامنة تستمر يوميا وحتى 31 من الشهر الجاري، وبمشاركة 26 شاعرا عربيا وأجنبيا من 15 دولة، حيث تقام الأمسيات داخل كلية آداب طنطا، ومدرسة الأمريكان، واتحاد الكتاب بسبرباي، والجمعية الخيرية بقرية مجول بالمحلة، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، ومسرح 23 يوليو في مدينة المحلة الكبرى، وكلية التربية بطنطا، وبدار الكتب بطنطا.