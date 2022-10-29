السجن عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة وإصابة شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، اليوم السبت، 7 أشخاص بالسجن لمدة عامين وتغريمهم ماليًا 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة ومصادرة الأسلحة المضبوطة؛ لاتهامهم باستعراض القوة والعنف بالأسلحة، وإصابة "إ.خ.م"، وذلك في القضية المقيدة برقم 6531 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغًا حول نشوب مشاجرة بين 7 أشخاص وقيامهم باستعراض القوة أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى إثر ورود إشارة بنشوب مشاجرة باستخدام الأسلحة وقيام "ع.هـ.ع"، عاطل، و"ع.ع.خ"، بائع أنابيب، و"إ.ع.خ"، عامل بمطبعة، و"ا.ال.ع"، عاطل، و"م.ع.م"، عامل خردة، و"ع.ر.ع"، بائع خضار، و"م.ر.ع"، نجار مسلح، استعراض القوة والعنف قِبل بعضهم البعض والمواطنين، بقصد ترويعهم.

وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شخص في محاولة لفرض أفراد الطرفين سيطرتهم على الطرف الآخر، وبث الرعب في نفوس المواطنين، وتم نقل المُصاب إلى المستشفى لإسعافه، وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين، تم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بالحادث.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب السيد، وإيهاب سلامة شاهين.