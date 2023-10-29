زيلينسكي يوجه الشكر إلى المشاركين في محادثات السلام في مالطا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بممثلي أكثر من 60 دولة اجتمعوا في مالطا أمس السبت، دلالة على الوحدة التي يمكن أن تفضي إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن وحدة كل من يعملون معنا في العالم ومع جميع شركائنا لاستعادة قوة القانون الدولي والثقل الحقيقي لمبادئ الأمم المتحدة وأعرافها ستكون فعالة بالتأكيد.

وبدأت في مالطا، أمس السبت، محادثات سلام بدعم أوكراني تستمر ليومين حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا، بمشاركة ممثلين من عدة دول، لكن موسكو رفضت الجولة الثالثة من تلك المحادثات، والتي تبناها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن المتوقع أن تستغل كييف هذا التجمع لحشد الدعم لخطتها للسلام المكونة من عشر نقاط، كما فعلت في الجولتين السابقتين في جدة وكوبنهاجن.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أمس السبت، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الدعم الدولي لصيغة السلام الأوكرانية يتزايد.

وقال زيلينسكي، إن عدد الدول التي شاركت في الجولة الأولى من المحادثات في الدنمارك كان 15 دولة فقط.

وهذا العام، سيشارك في المباحثات ممثلون عن 66 دولة، بما في ذلك مستشارو الأمن القومي وكبار الدبلوماسيين.

وأعرب زيلينسكي، عن شكره لدعم صيغة السلام التي قدمها لأول مرة قبل عام لإنهاء الغزو الروسي واسع النطاق.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو بثت في كييف مساء أمس السبت، إنها دلالة قوية على الوحدة الدولية.

ولا تتضمن خطة زيلينسكي فقط المطلب الأساسي بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، بل تشمل أيضا إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، وعقد محكمة ضد مجرمي الحرب، وتوفير ضمانات أمنية للبلاد.

,تشعر أوكرانيا بالقلق إزاء احتمال تراجع الدعم من الدول الغربية.

وفي الولايات المتحدة، أكبر داعم لأوكرانيا، أعرب بعض كبار السياسيين من الحزب الجمهوري، عن تشككهم بشأن تقديم المزيد من المساعدات.

وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية قبل الاجتماع، إن كييف تواصل الاعتماد بشدة على مساعدة واشنطن.

وستكون محادثات فاليتا مغلقة ومازالت حكومة مالطا تلتزم الصمت بشأن الترتيبات.

غير أن متحدثا باسم الحكومة الأوكرانية ذكر أن المحادثات ستتركز على 5 مجالات رئيسية هي الطاقة والغذاء والأمن النووي وقضايا إنسانية واستعادة حدود أوكرانيا.

وتأمل أوكرانيا، في أن تنتهي محادثات مالطا بإصدار بيان مشترك، وهو ما لم يتحقق في أعقاب المحادثات في كوبنهاجن وجدة.