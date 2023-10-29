المقاومة تنفذ عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز

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نفّذت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن «عناصرها أكدوا اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيرز، والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها».

وأشارت إلى قصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون، معلنة أن عناصرها استهدفوا دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة وأشعلوا النيران فيهما.

وأعلنت كتائب القسام قصف قاعدة «رعيم» العسكرية برشقة صاروخية.

ولفتت إلى قصف تحشدات العدو في كيبوتس «نحال عوز» بعدد من قذائف الهاون.