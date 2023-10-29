نتنياهو يحذف تغريدة هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية بشأن هجوم حماس

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، حمّل فيها رئيسي الشاباك والاستخبارات مسئولية هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بعد انتقادات واسعة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، صباح الأحد، إن «نتنياهو» تعرض للهجوم من عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بعد المنشور الذي اتهم فيه رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية بعدم تقديم تقارير له عن نوايا حماس الحربية.

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع «إكس» أن كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.

وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.

BREAKING: As outrage grew over his comments blaming the security and intelligence services for the devastating October 7 attack, Prime Minister Benjamin Netanyahu deletes the statement. pic.twitter.com/PjUdkWPEhd — Mohamed Fakhar (@Fakaa32) October 29, 2023

وردّ «جانتس» على رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله: «عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسئولية، وأود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، سيقدرون على تحقيق ما نطلبه منهم، وأي إجراء أو تصريح آخر، سيضر بقدرة الشعب على الصمود».

وطالب عضو مجلس الوزراء الحربي، من نتنياهو التراجع عن تصريحه، ذاكرا أن «عبئًا ثقيلًا يقع على عاتق رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لما كان وسيكون».

من جهته، اعتبر «لابيد» بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي «تجاوز الخط الأحمر الليلة»، معقبًا: «بينما يقاتل جنود الجيش وقادته ببسالة ضد حماس وحزب الله، يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم - إن محاولات التنصل من المسئولية وإلقاء اللوم على المنظومة الأمنية تضعف الجيش أثناء القتال - على نتنياهو أن يعتذر عن كلامه».

وعقد نتنياهو مساء السبت، أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب، بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت عقب اندلاع الحرب مع حماس.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسئولية عن الفشل، وتهرب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.

واكتفى بالقول: «بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة».