نتنياهو يحذف تغريدة هاجم فيها قادة الأجهزة الأمنية بشأن هجوم حماس

حذف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، حمّل فيها رئيسي الشاباك والاستخبارات مسئولية هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، بعد انتقادات واسعة.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، صباح الأحد، إن «نتنياهو» تعرض للهجوم من عضو مجلس الوزراء الحربي بيني جانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بعد المنشور الذي اتهم فيه رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية بعدم تقديم تقارير له عن نوايا حماس الحربية.

وكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في موقع «إكس» أن كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.

وذكر أن هذا التقييم الاستخباري قُدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.

BREAKING: As outrage grew over his comments blaming the security and intelligence services for the devastating October 7 attack, Prime Minister Benjamin Netanyahu deletes the statement. pic.twitter.com/PjUdkWPEhd