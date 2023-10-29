وزير الري: تزايد إقبال الدول والمنظمات على الانضمام لمبادرة AWARe للتكيف مع تغير المناخ

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التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إيلينا مانينكوفا، نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشاد سويلم بالدعم الذي تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe والتي ستسهم في تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا في المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي".

وأشار وزير الري إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول.

كما نوه بأن اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والمزمع عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه، سيمثل فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها في مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة.

وتابع: كما ستبدأ صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

وأشارت وزارة الري، في بيان، إلى التباحث بين الجانبين حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.