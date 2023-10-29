فلسطين تطالب الجنائية الدولية بإرسال محققين لغزة والضفة الغربية

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنّ المحكمة الجنائية الدولية يجب أن ترسل محققين إلى قطاع غزة والضفة الغربية للتحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأحد، أن بلاده ترحب بالمحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية، مؤكدا أن بلاده ترحب بمجيء مسئولي الجنائية الدولية وهم مصحوبون بشاحنات الغذاء والأدوية لتمكين المواطنين من الحياة.

وأشار إلى أن الاحتلال قطع الحياة عن الفلسطينيين من خلال قطع المياه والهواء، في إطار جرائم حرب يتوجب أن يُحاسب عليها القتلة.

ولفت إلى أن بلاده تطلع لوصول طواقم المحققين الدوليين، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية لديها ملفات جاهزة قُدمت إليها بخصوص جرائم إسرائيل في الحروب السابقة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد عقد مؤتمرا صحفيا في القاهرة، عبر خلاله عن رغبته في زيارة غزة لمعاينة الوضع هناك.

كما اتهم إسرائيل بأنها انتهكت القانون الدولي وذلك في الحرب على قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.