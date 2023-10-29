جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد 10 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية، باتجاه شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب التقرير الأولي عن حالة التأهب في المنطقة الشمالية، تم رصد حوالي 10 عمليات إطلاق أطلقت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف "نفذنا هجمات داخل الأراضي اللبنانية ردا على إطلاق النار".

في غضون ذلك، أعلنت "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة حماس، أن كتائبها في لبنان "قصفت مستوطنة نهاريا، شمالي فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا، ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة"، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت جماعة "حزب الله"، في بيان، إنه "بعد متابعة ورصد دقيق اكتشفنا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقمنا باستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة، أوقعنا فيها إصابات مؤكدة".

وأشارت الجماعة، في بيان آخر، إلى استهدافها موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بـ"الأسلحة المناسبة"، وتحقيق "إصابات مباشرة" في القوات الإسرائيلية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ ثلاث أسابيع، تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي التوترات بينما يشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ23 على التوالي حربا على غزة استشهد فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة.

كما أدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة المحتلة إلى استشهد 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

بالمقابل، قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.



