استعاد الألماني لوثر ماتيوس، نجم بايرن ميونخ، ذكريات اللعب أمام الأهلي قبل 40 عامًا، وذلك على هامش تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والعين في بطولة إنتركونتيننتال لأبطال القارات.

الأهلي يواجه العين الإماراتي في الثامنة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال.

وقال لوثر ماتيوس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبوظبي الرياضية»: «سعيد بالعودة إلى ستاد القاهرة.. لعبت هنا قبل 40 عامًا في مباراة ودية بين بايرن ميونخ والأهلي ، وأمتلك ذكريات جيدة لأنني سجلت هدف وحققنا الفوز في تلك المباراة».

وكان الأهلي لعب مباراة ودية أمام بايرن ميونخ في 1984، وخسر بهدفين مقابل هدف، سجل ماتيوس هدفًا وصنع الآخر للفريق البافاري.

وأضاف: «بالطبع مباراة اليوم بين الأهلي والعين ستكون كبيرة جدًا وتنافسية، وهناك دوافع كبيرة، الوصول للنهائي وهناك كأس سيتم تسليمه بالطبع ستكون مباراة قوية».

وأتم: «تابعت عدد من المباريات الإفريقية وأعرف المستوى الجيد، ونرى الجماهير في الملعب قبل ساعات من المباراة وهذا بالطبع يمثل حافز كبير جدًا لتقديم مباراة كبيرة».

ويُتوَّج الفائز في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام للموسم الأول بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

ويتأهل بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.