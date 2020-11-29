لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في فلسطين تعقد غدا دورتها الـ102

تعقد لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة أعمال دورتها (102)، غدا، بتنظيم من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن طريق خاصية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أعضاء اللجنة من وفود كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، اتحاد اذاعات الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الآدنى (الأونروا).

وصرح الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأن لجنة البرامج ستناقش خلال دورتها الحالية الآثار الخطيرة للاحتلال الإسرائيلي على العملية التربوية في الأراضي العربية المحتلة، وعلى أداء مؤسسات التعليم الفلسطينية، وآثار جدار الفصل العنصري السيئة على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام المساعد أن الاجتماع سيناقش أيضا آثار العدوان والحصار والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة على العملية التعليمية، وعلى الجوانب الإنسانية والمادية، وكذلك على النواحي النفسية للطلبة ومحاولات سلطات الاحتلال فرض المناهج الإسرائيلية على المدارس الفلسطينية وتغيير وتشويه المناهج الفلسطينية التي تدَّرس في مدارس القدس المحتلة. وكذلك جهود دعم البرامج التعليمية لأبناء فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي صاحبت اغلاق المؤسسات التربوية والتعليمية في ظل الانتشار الواسع والسريع لجائحة كورونا.