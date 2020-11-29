رضا شحاتة: راضٍ عن صفقات الجونة بالميركاتو

تحدث رضا شحاتة مدرب نادي الجونة، عن صفقات الفريق التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، مؤكدًا رضاه عن أغلبها.

وأكد شحاتة أن الفريق تعاقد مع محمود الجزار على سبيل الإعارة بنية الشراء، كما أن نور السيد صفقة مميزة وسيصبح قائد للفريق ودوره مؤثر بدون أدنى شك وهو لاعب كبير وذو خبرة واسعة بالدوري الممتاز.

وأكمل مدرب الجونة حديثه بأنه يتوقع تألق أحمد عادل عبد المنعم مع الجونة في الموسم المقبل وهو كذلك من ضمن الصفقات الجديدة، وبالتالي هو راضٍ بشدة عن تعاقدات الفريق بفترة الانتقالات الحالية.