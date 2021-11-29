تزخر محمية سانت كاترين بالعديد من الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، ويعد "الوعل النوبي" أحد أشهر حيوانات محمية سانت كاترين المهددة بالانقراض، وتسعى إدارة المحمية للحفاظ عليه.

قال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن إدارة المحمية استقبلت اليوم الإثنين وعل نوبي صغير (Nubian Ibex)، يبلغ من العمر نحو7 شهور، ويعد من أنواع الماعز الجبلي المهدد بالانقراض، وذلك حسب تصنيف الإتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويسمي أيضا البدن، أو الصيد.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين في تصريح لـ"الشروق" اليوم، أن إدارة المحمية تسعد منذ فترة لاستقبال هذا الوعل، عقب تواصل الشاب رجب عيد، وهو أحد مواطني مدينة سانت كاترين المحبين للطبيعة والبيئة، وحاصل على دورة الدليل البيئي قدمتها إدارة المحمية لشباب المدينة، ليؤكد وجود وعل نوبي عند أحد أصدقائه ويدعى سعيد الحيوس، ويريد الحفاظ عليه وتسليمه لإدارة المحمية وإطلاقه في المحمية مرة أخري .

وأضاف أنه على الفور جرى التواصل مع سعيد الحيوس، من مدينة رأس سدر التي تبعد عن مقر إدارة محمية سانت كاترين بنحو 230 كيلو متر، للتنسيق معه ووضع آلية لترحيل الوعل إلى المحمية دون أن يتعرض لأي ضرر.

وأشار إلى أن إدارة المحمية قامت أيضًا بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة، ورئيس جهاز شئون البيئة، للبدء في تجهيز مقر مناسب للوعل، وبالفعل وصل الوعل اليوم للمحمية، وجرى أخذ القياسات اللازمة له، ووزنه ومتابعته على مدار الساعة استعدادًا لإطلاقه داخل المحمية عقب التأكد من حالة الصحية.

وأكد أن حيوان التيتل أو "الوعل النوبي" يتميز بالسرعة وصغر الحجم، ولونه قريب من لون الجبال التي توجد بسانت كاترين، لذا يصعب رؤيته من بعيد، وهو مهدد بالانقراض، لكونه مستهدف من قبل مواطني سيناء لصيد بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى انخفاض أعداده، لذا تقوم المحمية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الأشخاص الذين يقومون بصيد الحيوانات داخل المحمية.

وقدم مدير المحمية الشكر للمواطن سعيد الحيوس،الذي أعاد الوعل للمحمية لكون هذه الحيوانات ثروة لمحمية سانت كاترين، لذا تسعى إدارة محمية سانت كاترين للحفاظ عليها من خلال شن جولات أسبوعية داخل الوديان بالتنسيق مع البدو من أهل المنطقة، لمحاربة أي أنشطة غير مشروعة لصيد الحيوانات البرية.