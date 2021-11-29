إيران: لا محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي في فيينا

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صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين بأن وفد بلاده للمفاوضات النووية لا يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول :"لو جاءت الولايات المتحدة إلى فيينا من أجل رفع العقوبات بصورة حقيقية، فبإمكانها الحصول على بطاقة العودة لغرفة الاتفاق النووي".

وتستأنف اليوم في فيينا المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين) بشأن إعادة إحياء اتفاقها النووي. ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وقال خطيب زاده :"نقول للأمريكيين في بداية المفاوضات إن الحكومة الإيرانية الجديدة تدخل المفاوضات بنوايا حسنة وإرادة صادقة ونوصيهم باغتنام هذه الفرصة لأن نافذة الفرص هذه لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".