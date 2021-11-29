هنأ اللواء سمير فرج، قناة «صدى البلد» بمرور 10 سنوات على تدشينها، قائلاً إنها محطة ذات مصداقية ولها أمانة وقناة متنوعة.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق وخالد ميري وحسام موافي ونهال طايل ولميس سلامة عبر قناة «صدى البلد» بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق القناة، أنه يكون سعيدًا عند متابعة برامج «صدى البلد».

وأكد أن النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، يتحمل مشاكل القناة وخسارتها، لافتًا إلى أن هناك خلف الكواليس من هم وراء هذا النجاح.

وأوضح أن «صدى البلد» تُعد أكثر محطة قدّم فيها مداخلات هاتفية، مطالبًا القناة بالاستمرار في عملها على هذا المنوال لكسب الجمهور، ووجه رسالة لهم: «أنتم تقدموا للمصريين ما يحدث في مصر».

وتابع أن الإعلام أهم سلاح في مصر؛ لافتًا إلى أن الحرب الجديدة هي حروب الجيل الرابع والخامس التي تخاطب العقل؛ وخاصة أن الإعلام له دور كبير جدًا ومصر معرضة لمخاطر كبيرة يتصدى لها الإعلام.

وأوضح أن الجمهور يستمتع بحوارات الدكتور حسام موافي؛ لأنه يٌقدّم فكرًا بسيطًا يمُس فكر المواطن البسيط؛ ويستطيع الوصول لقلبه وفكره وعقله.