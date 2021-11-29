قال الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنّ متحور أوميكرون مختلف جينيًّا عن كل متحورات كورونا السابقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، نسبة الإصابات بجنوب إفريقيا زادت عشرت أضعاف ما يعني قدرة الفيروس على الانتشار بقوة، لكن لا يُعرف إذا كان يؤدي إلى زيادة نسبة الوفاة.



وأشار إلى أنّ الفترة الحالية تشهد بحثًا حول مدى تأثير هذا المتحور على اللقاحات، مؤكّدًا أنّه سيكون من السهل إجراء بعض التحديث على اللقاح غير أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.



ولفت إلى أنّه لا توجد الكثير من المعلومات عن المتغير في الوقت الحالي، داعيًّا للانتظار لحين فصل العلماء في الأمر ليكون الأمر دقيقًا من الناحية العلمية.



وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، بأنّ ظهور المتحور"أوميكرون" يؤكد ضرورة إبرام اتفاق دولي حول "الأوبئة ونظام الاستجابة".



وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المعلومات ما زالت غير مكتملة بشأن سرعة انتشار وشدة الإصابة بالمتحور الجديد.



وانضم تيدروس إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التشيلي سباستيان بنييرا، في جلسة خاصة افتراضية طال انتظارها ضمت دول منظمة الصحة الأعضاء في مجلس الصحة العالمي.



ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل عالمية تهدف إلى منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد والاستجابة لها في حال حدوثها.