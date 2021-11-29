قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، اليوم الاثنين، إن وارسو ستعلن عن قرارات جديدة تشمل قيودا إضافية، للحماية من المتحور الجديد لكورونا "أوميكرون".

وقال ماتيوس مورافيكي، في مؤتمر صحفي تقلته وكالة رويترز: "سنضع بعض القيود الإضافية اليوم حتى نتمكن من حماية أنفسنا بشكل أفضل من تلك البلدان التي يوجد بها هذا الفيروس".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.