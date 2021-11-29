إعادة الكهرباء لقرية الجدي بشمال سيناء

نجحت فرق شركة الكهرباء في مركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء في إعادة التيار الكهربائي لقرية الجدي.

وأشار اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، أنه بعد أن ورد شكوى من أهالي تجمع الجوفة بقرية الجدي تفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن القرية تم إصدار توجيهات لفريق عمل هندسة الكهرباء بالحسنة بالتوجه إلى قرية الجدي للعمل على حل المشكلة.

وبناءً عليه تم تغير المحول الكهربائي بالتجمع بعد تعرضه للتعطيل بشكل نهائي وتم استبداله بالمحول القديم، وتم إعادة إنارة التجمع مرة أخرى، وتم ذلك في حضور عطوة رئيس قرية الجدي، وفريق عمل هندسة الكهرباء والمهندس أحمد عودة مدير شركة هندسة الكهرباء بالحسنة.