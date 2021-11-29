 مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في إسطنبول - بوابة الشروق
الإثنين 29 نوفمبر 2021 8:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في إسطنبول

هديل هلال
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 6:50 م

أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وضربت رياح قوية إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا، اليوم الاثنين، ما أسفر عن وإحداث اضطرابات في المدينة التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن امرأة قتلت في إسطنبول، حيث انهار عليها وعلى طفلها سقف جراء رياح قوية، ونجا الطفل، إلا أنه مصاب بجروح.

وذكرت قناة «إن تي في» الخاصة أن الرياح تسببت في سقوط برج ساعة واقتلاع أشجار وفي انقلاب ثلاث شاحنات على الأقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك