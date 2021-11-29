مصرع 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بسبب سوء الأحوال الجوية في إسطنبول

أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وضربت رياح قوية إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا، اليوم الاثنين، ما أسفر عن وإحداث اضطرابات في المدينة التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن امرأة قتلت في إسطنبول، حيث انهار عليها وعلى طفلها سقف جراء رياح قوية، ونجا الطفل، إلا أنه مصاب بجروح.

وذكرت قناة «إن تي في» الخاصة أن الرياح تسببت في سقوط برج ساعة واقتلاع أشجار وفي انقلاب ثلاث شاحنات على الأقل.