نصر سالم: إيديكس 2021 رسالة للعالم بأن مصر تمتلك الردع والقوة

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية سابقاً، إن هناك ٤٠٠ شركة يمثلون ٤٢ دولة يشاركون في فعاليات إيديكس ٢٠٢١، مضيفا أن مصر تريد إيصال رسالة للعالم من خلال هذه الفعالية بامتلاكها استراتيجية وقوة ردع تستطيع الدفاع عن أمنها القومي في ظل الجمهورية الجديدة التي تعيشها البلد تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء أمس الأحد، أن رسالة المعرض للعالم متعلقة بأن مصر موجودة، متابعًا: "من الممكن على سبيل المثال استثمار فعاليات إيديكس ٢٠٢١، في تصدير المدرعات للعالم، على أن تكون صناعة مصرية مائة في المائة، وفتح سوق جديد لها مع الغرب أو إفريقيا".

وأوضح سالم، أن مصر ستشارك بسبة ١٥٪ من المعروضات في فعاليات إيديكس ٢٠٢١، والمقرر انطلاقه اليوم الإثنين.

وينطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.