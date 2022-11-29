وزراء العدل بمجموعة السبع يجتمعون لتنسيق التحقيقات في «جرائم الحرب بأوكرانيا»

اجتمع وزراء العدل في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم الثلاثاء، في برلين لتنسيق التحقيقات في "جرائم الحرب المرتكبة" في أوكرانيا بشكل أفضل.

ودعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، وفدا من أوكرانيا إلى حضور المشاورات، وقال بوشمان إن تحسين التعاون يتعلق بتحريز الأدلة وتجنب الازدواجية في العمل، موضحا أن الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم على سبيل المثال لا ينبغي أن يدلوا بشهاداتهم حول تجاربهم المؤلمة على نحو متكرر، مضيفا أن الهدف من اجتماع اليوم هو إرسال إشارة مفادها: "جرائم الحرب لا ينبغي أن تمر دون عقاب".

وتعمل الحكومة الأوكرانية على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة ما تسميه بـ"الجرائم الروسية في أوكرانيا"، وتسعى لأن تكون مثل هذه المحكمة مختصة بالتعامل مع جرائم العدوان الدولية.

وقال مفوض الشؤون القضائية بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز: "نحن منفتحون على مناقشة هذا الأمر".

كما يرى رايندرز وبوشمان أن هناك مجالا لتحسين تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا ردا على عمليتها العسكرية على أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي.

وجاء في مقال مشترك لبوشمان ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي لصحيفة "ليجال تريبون أونلاين": "بصفتنا وزيرين للعدل في فرنسا وألمانيا، نعتقد أننا يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث لا يقتصر الأمر فقط على المعاقبة المشتركة لمخالفة هذه العقوبات، بل ملاحقتها أيضا على نحو مشترك"، مضيفا أن هذا هو السبب في تأييدهما لتوسيع نطاق اختصاص مكتب المدعي العام الأوروبي ليشمل انتهاكات التدابير التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن ألمانيا تترأس هذا العام مجموعة السبع، التي تضم أيضا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.