منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كرد على هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي، تمارس إسرائيل كل أنواع العنف من قصف مستمر على القطاع وفرض حصار كامل بقطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والإنترنت، الذي ترك القطاع المتأخم مع مصر منقطعا عن العالم.

ومع دعوات العالم بتوفير الإنترنت لقطاع غزة، والمؤسسات الدولية بضرورة توفير الإنترنت للقطاع المحاصر، الذي يعاني، خرج الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متعاطفا مع القطاع معلنا عن توفير الإنترنت لهم، قبل أن يتغير موقفه بزيارة الأراضي المحتلة وموافقة الاحتلال في أهدافه.

ماسك يعلن توفير الإنترنت لقطاع غزة

مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وما يشهده قطاع غزة من حصار كامل شمل قطع الكهرباء والإنترنت وعزلها عن العالم، خرج رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في أواخر أكتوبر الماضي، معلنا عن رغبته في استخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابع لشركته "سبيس إكس"، للمساعدة في استعادة الاتصالات لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

إسرائيل تتعهد بمنع وصول الإنترنت

لكن بعد عرض ماسك، سرعان ما أعلنت إسرائيل إنها ستمنع توفير شبكة "ستارلينك" في قطاع غزة بأي وسيلة، بحجة أن المقاومة الفلسطينية ستستخدم نظام الاتصالات لأغراض "إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

البيت الأبيض يتهمه بمعادة السامية

وخرج البيت الأبيض ليدين ماسك ويوجه له اتهاما بـ"معاداة السامية"، خاصة بعد رد مثير للجدل على أحد المنشورات على موقع "إكس" حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ماسك يزور إسرائيل ويبرم اتفاقا معها

بعدها بعدة أيام، زار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قبل يومين، إسرائيل، حيث رافقه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في جولة في مستوطنة كفار عزة بغلاف قطاع غزة.

وزار ماسك مستوطنة "كفار عزة"، التي تعرضت للهجوم من المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، حيث اتفق مع رأي نتنياهو بأنه لا يوجد خيار آخر لدى إسرائيل إلا القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وأعرب عن رغبته في مساعدة إسرائيل في نزع السلاح وإزالة التطرف من قطاع غزة بعد النزاع، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ماسك يتراجع عن قراره بتوفير الإنترنت لغزة

وخلال الزيارة، وافق ماسك على عدم إتاحة خدمات شبكة "ستارلينك" للهواتف المحمولة الخاصة به في قطاع غزة، إلا في حال حصلت الشبكة على إذن من السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكره وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي.

وكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لن يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل، إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، ويشمل ذلك قطاع غزة، نتيجة لهذا الاتفاق المهم".

دعوات لماسك لزيارة غزة ورؤية الدمار

زيارة ماسك لإسرائيل وتعاطفه مع الاحتلال، وتراجعه عن حديثه بتوفير الإنترنت لقطاع غزة أثار جدلا كبيرا، فدعا مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ماسك لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان القيادي في "حماس"، في مؤتمر صحفي في بيروت: "ندعو ماسك لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية".

ماسك يرفض دعوات الزيارة بسبب الخطورة

ومع إعادة نشر دعوة حمدان على منصة "إكس"، رد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرج، الذي ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

ورفض الملياردر الأمريكي زيارة قطاع غزة بسبب خطورة الوضع هناك، حيث قال: "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لجميع الأطراف".