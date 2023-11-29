طالبان تفرض سيطرتها على البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الهند

فرضت حركة طالبان، سيطرتها بحكم الأمر الواقع على البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الهند، بعد أكثر من عامين من إطاحة الحركة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال شير محمد عباس ستانيكزاي، وكيل وزارة الخارجية في مقابلة مع قناة "آر تي ايه" الرسمية: "تؤدي قنصلياتنا في مومباي وحيدر أباد عملها وتتواصل مع وزارة الشئون الخارجية".

وأضاف أنه سيعاد افتتاح سفارة البلاد في نيودلهي في غضون أيام قلائل، دون أن يفصحع عن المزيد.

وتقربت طالبان أكثر من الهند خلال الشهور القليلة الماضية، حيث ترى نيودلهي في الحركة حليفا مقربا لها ضد باكستان.

وقال فريد ماموندزاي، السفير الأفغاني السابق لدى نيودلهي، لوكالة بلومبرج، إن عشرات الدبلوماسيين الأفغان الذين كانت عينتهم الحكومة السابقة والتي كانت مدعومة من واشنطن، قد غادروا الهند.

وأشار إلى أن من ظلوا في الهند يدعمون وزارة الخارجية التابعة لحكومة طالبان.