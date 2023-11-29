رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يُصدق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صدّق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة.



ونقل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان قوله: «نعلم ما يجب القيام به ومستعدون للخطوة التالية».





הרמטכ״ל: ״אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ומוכנים לשלב הבא״



הרמטכ״ל קיים היום אישורי תוכניות להמשך הלחימה בפיקוד הדרום יחד עם מפקד פיקוד הדרום וחברי פורום מטכ״ל, במסגרתם אישר את תוכניות ההתקפה להמשך התמרון. pic.twitter.com/w3O0j2b4qU — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 29, 2023

הרמטכ״ל: ״אנחנו יודעים מה צריך לעשות, ומוכנים לשלב הבא״



הרמטכ״ל קיים היום אישורי תוכניות להמשך הלחימה בפיקוד הדרום יחד עם מפקד פיקוד הדרום וחברי פורום מטכ״ל, במסגרתם אישר את תוכניות ההתקפה להמשך התמרון. pic.twitter.com/w3O0j2b4qU — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 29, 2023



ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.



واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.



وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 محتجزًا من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.