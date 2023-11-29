رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يُصدق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صدّق على خطط عسكرية لمواصلة المناورة البرية في غزة.
ونقل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الأركان قوله: «نعلم ما يجب القيام به ومستعدون للخطوة التالية».
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.
واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.
وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 محتجزًا من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.