مهرجان صدى الأهرامات يستضيف المغني الكازاخستاني ديماش كودايبرجن

يستضيف مهرجان "صدى الأهرامات"، يوم الأحد 30 نوفمبر، على مسرح بانوراما الأهرامات أحد أهم المغنيين المعاصرين الشباب ديماش كودايبرجن، وهو مغني ومؤلف موسيقي وعازف للعديد من الآلات ومنتج موسيقي من كازاخستان، اسمه الأصلي دين محمد كناتولي كودايبرجن، وحمل اسم شهرته المعروف به عالمياً "ديماش" بعد اكتسابه شهرة واسعة بنطاق صوته المذهل الذي يتجاوز 6 أوكتافات وحضوره المسرحي المبهر.

ويمزج ديماش، بين الأوبرا والبوب والروك والموسيقى الشعبية ببراعة فنية غير مسبوقة، ويتجاوز الأنواع والقوالب الموسيقية والحدود الثقافية، ليخلق لغة موسيقية خاصة تلامس القلوب مباشرة.

وحصل على جوائز دولية مرموقة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وحاز لقب "فنان الشعب" في كازاخستان وقرغيزستان كما حصل على جوائز تقديرية مثل جائزة الأخوين كاريك وجائزة المساهمة في الفن في دبي.

ويغني ديماش، بأكثر من 9 لغات، ويتعاون مع رموز عالمية منهم بلاسيدو دومينجو ولا را فابيان وجاكي شان؛ محققا بذلك شهرة واسعة كجسر ثقافي بين الشرق والغرب.

وتجسد حفلاته الموسيقية، التي غالبا ما تكون مليئة بالمعجبين من أكثر من 100 دولة، رؤيته لوحدة الفن وشاعرية التعبير، ما يجعله أحد أكثر الأصوات استثنائية في جيله.

ويهدف "صدى الأهرامات"، إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة مهد الحضارات والثقافات البشرية.

ويقدم المهرجان، عروضا تتجاوز حدود الموسيقى لتصبح علامات ثقافية راسخة، حيث يستقطب أعرق فرق الأوركسترا المرموقة والمعروفة عالميا، وأشهر الصوليستات على مستوى العالم، والأصوات الأيقونية التي تميز عصرنا.

وجرى تصميم الدورة الأولى من المهرجان، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، كي ترضي أذواق شريحة عريضة من الجمهور المصري الذي يتوق للفنون الرفيعة على اختلافها، يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها.

و"صدى الأهرامات" أكثر من مجرد مهرجان، فهو منصة تفاعل ومركز ترابط ومساحة عصف ذهني تلتقي فيها الفنون والثقافات عند سفح الأهرامات، إذ تؤمن إدارة المهرجان برسالة أن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل عنصر أساسي في تكوين الشخصية الإنسانية السوية، ومصدر للتعليم يرسي دعائم تقاليد المستقبل.