20 لاعبا في قائمة سموحة أمام المحلة بالدوري

أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري.

وقرر طارق العشرى الدخول فى معسكر مغلق لفرض التركيز على اللاعبين من أجل العودة لسكة الانتصارات بعد التعادل الثمين أمام الأهلى فى الجولة الماضية.

وضمت القائمة 20 لاعبا كالتالي:

الهاني سليمان، عمر صلاح، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أوجولا، شريف رضا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود عبد الحليم، أحمد جمال، بنجامين بواتينج، أحمد عبد الرسول، حسين فيصل، ممدوح عبد ربه، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، أبو بكر محمد، على زكي، سعيد هانى.