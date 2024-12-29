9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مساء اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي هذا فيما أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء العديد من مناطق وأحياء شمال غرب مدينة غزة، تمهيدا لقصفها.

وتشمل المناطق المخطرة، منطقة المخابرات، وفندق المشتل، وحي المرابطين شرق فندق المشتل وحتى شارع النصر شرقاً، ويقيم فيها آلاف المواطنين الذين تمت مطالبتهم بالانتقال فورا الى المآوي في مركز مدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استُشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان عن استشهاد 45,514 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.