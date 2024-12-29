 صلاح: ما زلنا بعيدين في مفاوضات تجديد العقد مع ليفربول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صلاح: ما زلنا بعيدين في مفاوضات تجديد العقد مع ليفربول

الشروق
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:15 م | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:15 م

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، على عدم توصله لشئ جديد في مفاوضات تجديد عقده مع ناديه الريدز.

قال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب مواجهة وست هام:" ما زلنا بعيدين عن الأخبار السارة في مفاوضات تجديد العقد مع ليفربول".

أضاف صلاح:" لم نصل لشئ ملموس حتى الآن".

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول 30 يونيو 2025، ولم يتوصل النجم المصري لاتفاق مع إدارة الريدز بشأن تجديد التعاقد حتى وقتنا الحالي، ويحق له التفاوض على الانتقال لأي ناد في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتصدر محمد صلاح سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه إيرلينج هالاند.


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