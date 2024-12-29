قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن فكرة إنشاء الشركة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكوين شركة تمتلك وتدير المدينة، مشيرا إلى أن المدينة كانت عبارة عن منطقة صحراوية ليس لها قيمة أي قيمة للدولة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تعمير» المذاع عبر شاشة «ON» أن امتلاك الدولة الشركة يأتي لضمان المرونة في التعامل مع المطورين والإجراءات، لافتا إلى إنشاء الشركة وفقا لقانون الاستثمار، مضيفا: «كل المدن الأخرى كانت تمتلكها الحكومة لكن الشركة تمتلكها الدولة».

ونوه إلى أن استخدام رأس مال الشركة في إنشاء البنية الأساسية والمرافق؛ منح قيمة مضافة للأراضي التي جرى بيعها بعد ذلك بأسعار متدرجة بدأت من 2000 جنيه في أول طرح، ووصلت إلى 60 ألف جنيه اليوم ببعض المناطق.

وتابع: «من الفروقات في هذه القيم بدأنا نقيم منشآت واستثمارات مثل المنشآت الحكومية ومجلس النواب، التي تم تأجيرها بالكامل للحكومة بعقد إيجار، فالشركة تنظر إلى العوائد من منظور تغطية الاستثمارات وتحقيق أرباح جيدة، ولكن في النهاية هي شركة مملوكة للدولة وأي أرباح تحقق للدولة».

ولفت إلى إقامة أكثر من 520 مشروعا لحوالي 400 مطور من الأراضي التي بيعت للقطاع الخاص، مضيفا أن: «رأس مال الشركة، من المساهمين الذين يضعون رأس المال يبدأ استثماره مثل أي شركة أخرى، بدأ استثماره في إنشاء البنية الأساسية ثم بيع الأراضي، وبدأت الشركة في تحقيق الأرباح».

وأشار إلى تحقيق الشركة أرباحا تراكمية بلغت 55 مليار جنيه حتى عام 2023 على مدار 6 سنوات، لافتا أنها دفعت ضرائب ما يقارب 20 مليار جنيه للدولة.