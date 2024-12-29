قالت السلطات الكورية الجنوبية، إن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا، بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موأن الدولي بجنوب غرب سول اليوم الأحد، مما أسفر على المرجح عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاذهما.

ووقع الحادث في الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت الطائرة من طراز بوينج 737-800، التابعة لشركة جيجو إير، عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي في بلدة موأن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سول.

وقالت سلطات الإطفاء إنه باستثناء شخصين، يفترض أن جميع الركاب لقوا حتفهم، وأضافت أنها تحولت إلى عمليات البحث لانتشال الجثث.

وقد أكدت السلطات مقتل 125 شخصًا في الحادث حتى الآن، من بينهم 22 شخصا تم التأكد من هوياتهم.

وقال مسئول في السلطات إن الركاب قُذفوا من الطائرة عند الاصطدام وإن فرص النجاة تعد ضئيلة للغاية.

وأضاف أن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل، ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين، قائلا إن عمليات انتشال الجثث جارية، وهو ما يستغرق بعض الوقت.

وتم إنقاذ امرأتين من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الحادث، وهما تتلقيان العلاج في مستشفى في مدينة موكبو.

كان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم ستة من أفراد الطاقم. وكان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين من التايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيونية محلية، أن الطائرة كانت تحاول الهبوط دون الاستعانة بالعجلات، لتنحرف عن المدرج وتصطدم بجدار خرساني قبل أن تنفجر وتشتغل فيها النيران. وقد دُمرت الطائرة بشكل كامل تقريبا بسبب الانفجار.

ويشتبه المسئولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط، ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأمر الرئيس المؤقت تشوي سانج-موك، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المسئولين ببذل كل الجهود اللازمة لعمليات الإنقاذ. وقال مسئولون إنه في طريقه إلى موقع الحادث.

وقال المكتب الرئاسي، إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا لكبار المسئولين في الساعة 11:30 صباحًا، لمناقشة الاستجابة الحكومية على حادث تحطم الطائرة. وسيرأس الاجتماع رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي جونغ جين-سوك.

كما أمر القائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونج المسئولين بتعبئة جميع الموارد المتاحة والعمل مع رجال الإطفاء والوكالات الأخرى ذات الصلة، للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأعلنت شركة جيجو اير للطيران اليوم الأحد، أنها لن تدخر وسعا للاستجابة لحادث تحطم الطائرة المميت التي كان على متنها 181 شخصا، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن أولويتها القصوى هي دعم أسر الضحايا.