إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأكتوبر

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أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر.

والبداية، جاءت بتلقي عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، ووجود مصابين بالحادث.

وعلى الفور، دفعت القوات الامنية، بالخدمات مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري؛ للعمل على رفع الحطام.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة من يد السائق؛ ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد.

ونقلت سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج، فيما بدأت القوات الأمنية بإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.