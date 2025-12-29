استطلاع: غالبية الألمان تؤيد جعل تعزيز وحدة أوروبا أولوية قصوى في السياسة الخارجية الألمانية

أظهر استطلاع للرأي، أن أكثر من نصف المواطنين في ألمانيا يرون أن تعزيز وحدة أوروبا يجب أن يكون المهمة الأهم في السياسة الخارجية للحكومة الألمانية.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "إنترناتسيوناله بوليتيك" الألمانية، ذكر 54% من المشاركين هذا الهدف كأولوية قصوى، وهو ما يقل بثلاث نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في فبراير الماضي.

وجاءت زيادة قدرة ألمانيا الدفاعية في المرتبة الثانية بنسبة 37% (مقابل 38% سابقا)، فيما صعدت مهمة الحد من نفوذ الدول الاستبدادية إلى المركز الثالث بنسبة 28% بعد أن كانت 20%.

أما الجهود العالمية لحماية المناخ فتراجعت إلى المرتبة الرابعة مسجلة 23% (مقابل 26%)، بينما بقي تعزيز العلاقات مع دول الجنوب العالمي مثل الهند والبرازيل والدول الأفريقية عند 20% تقريبا، وكانت أدنى أولوية لتوسيع دعم أوكرانيا بنسبة 7% فقط، مقارنة بـ17% في فبراير الماضي.

وأظهر الاستطلاع فروقا واضحة بين الفئات العمرية والانتماءات الحزبية؛ إذ اعتبر 10% فقط من الفئة بين 14 و29 عاما تعزيز القدرة الدفاعية مهمة أساسية، بينما رأى 62% من أنصار التحالف المسيحي أن ذلك أولوية، مقابل 26% فقط من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي. أما أنصار حزبي اليسار (63%) والخضر (57%) فركزوا على حماية المناخ عالميا.

وتبين أن تعزيز الدفاع والحد من نفوذ الأنظمة الاستبدادية يحظيان بأهمية أكبر لدى سكان غرب ألمانيا مقارنة بشرقها، في حين يولي الشباب اهتماما أكبر بالمناخ وأقل بالدفاع مقارنة بمن تجاوزوا 30 عاما.

أجري الاستطلاع يومي 3 و4 ديسمبر وشمل 1005 ألمان.