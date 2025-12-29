البيت الأبيض: مكالمة هاتفية إيجابية بين ترامب وبوتين… والكرملين: أبلغناه بتغيّر موقفنا التفاوضي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختتم مكالمة هاتفية وُصفت بـ«الإيجابية» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الأزمة الأوكرانية، فيما أكد الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب بتغيّر موقف موسكو التفاوضي عقب ما وصفته روسيا بمحاولة أوكرانية لمهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي.

واتهمت روسيا، مساء الاثنين، أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود شمالي البلاد، مؤكدة أن هذه التطورات ستؤثر على موقفها التفاوضي، في حين نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور عبر منصة «إكس»، إن ترامب أنهى «مكالمة إيجابية» مع بوتين بشأن أوكرانيا.

في المقابل، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن ترامب شعر بالصدمة والغضب عندما أبلغه بوتين بمحاولة أوكرانيا مهاجمة مقر إقامته في نوفجورود، وفق ما نقله موقع «الشرق» الإخباري.

وأضاف أوشاكوف أن بوتين أوضح لترامب أن موقف موسكو التفاوضي سيتم مراجعته على خلفية ما وصفه بـ«الإرهاب السياسي الذي تمارسه كييف»، مؤكدًا أن الرئيسين اتفقا في الوقت نفسه على مواصلة الحوار الودي بين الجانبين.

وأشار إلى أن عددًا من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي كانوا حاضرين خلال الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين.

مزاعم مهاجمة مقر بوتين

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين الرسمي باستخدام 91 طائرة مسيّرة، قبل أن تتمكن الدفاعات الروسية من إسقاطها جميعًا، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية.

وشدد لافروف على أن «روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيّرة على مقر الرئاسة الروسية»، مشيرًا إلى أن القوات الروسية حددت الأهداف والضربات التي سترد بها على الهجوم وتوقيتها.

وأضاف أن موسكو «لا تنوي الانسحاب من مسار المفاوضات» عقب الهجوم المزعوم، لكنها ستعيد النظر في موقفها التفاوضي «مع الأخذ في الاعتبار التحول النهائي لنظام كييف إلى سياسة إرهاب دولة»، على حد تعبيره.