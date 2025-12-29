أمطار غزيرة وسيول تضرب الضفة الغربية وتخلّف أضرارا مادية

شهدت الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة تسببت في تشكّل سيول وحدوث أضرار مادية في عدد من المناطق.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيانات مقتضبة، إن طواقمه تعاملت منذ ساعات الصباح مع عشرات النداءات، من بينها إخلاء منازل جنوب مدينة الخليل تعرضت للغرق نتيجة كميات الأمطار الكبيرة وتشكل السيول، وتحديدًا في منطقة الحديدية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن طواقمه عملت على تصريف المياه من عدد من المنازل، إضافة إلى روضة أطفال وحضانتين، لافتًا إلى تسجيل انهيار طرقات، وانغلاق محطات لتصريف مياه الأمطار، وسقوط أشجار وأعمدة اتصالات، إلى جانب انزلاق وغرق مركبات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفي السياق، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا تُظهر سيولًا جارفة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينها مقطع لمركبة وشاب قرب قرية الرماضين جنوب الضفة، جرفهما السيل، دون ورود معلومات مؤكدة عن مصير الشاب حتى الآن.

ووفق نشرة صادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين، شهدت فلسطين تأثير منخفض جوي مصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة رافقتها عواصف رعدية.

وأوضحت الدائرة أن فرص الهطول تتراجع خلال ساعات الليل المتأخرة، مرجحة تجدد تساقط الأمطار مع وصول منخفض جوي جديد يوم الخميس المقبل، قد يكون مصحوبًا بعواصف رعدية أحيانًا.