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رسميا.. إقالة منذر الكبير من تدريب منتخب تونس

محمد جلال
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 9:13 م

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إقالة المدير الفني للمنتخب منذر الكبير، وتكليف معاونه جلال القادري باستكمال المهمة وذلك بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وتلقى منتخب تونس هزيمة من نظيره بوركينا فاسو وودع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ8.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا كالتالي:

تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبير وتعيين السيد جلال القادري خلفا له.

وبالمناسبة نشكر السيد منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية.

كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.


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