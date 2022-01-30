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أكد مصدر داخل مجلس إدارة نادي بيراميدز، عن اتمام ناديه التعاقد مع الجنوب إفريقي فاجري لاكاي، مهاجم فريق كيب تاون سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح لاكاي رابع صفقات الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الجارية، والثاني إفريقيا، بعد إبراهيم توريه "بوركينا فاسو"، ومحمد صادق "الإسماعيلي، وأحمد فوزي "سبورتنج".

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "بالفعل الصفقة تمت وحصلنا على التوقيع الأول للاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات مع ناديه الجنوب إفريقي".

وأضاف: "لاكاي سيصل فجر الاثنين إلى مصر رفقة وكيل أعماله من أجل التوقيع على كافة العقود والانضمام للتدريبات".

وأوضح: "إيهاب جلال كان له الدور الحاسم بعد تفضيله لاكاي على التعاقد مع الثنائي الكونغولي بن مالانجو والجزائري وليد أزارو، اللذان كان مرشحان بقوة لتدعيم صفوف الفريق خلال الساعات الماضية".

وشدد: "بيراميدز قدم عرضا للاعب ولناديه لا يمكن رفضه وصلت قيمته إلى 1.6 مليون دولار".

وواصل: "وكيل أعمال اللاعب كان له دور كبير في إقناع اللاعب ورئيس النادي الجنوب إفريقي من أجل بدأ تجربة جديدة لصاحب الـ 24 عاما".

وشارك لاكاي مع فريقه في 14 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.